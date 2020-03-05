شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان تختتم أعمالها بمحافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان عملها بمحافظة بورسعيد وفقآ لخطته التنفيذية والتى شملت عدة أنشطة منها زيارات المستشفيات الخاضعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وهم "مستشفي النصر التخصصي للأطفال، مستشفي الرمد، مستشفي التضامن، مستشفي الحياة ببورفؤاد، مستشفي بورسعيد العام، مستشفي المبرة، مستشفي النسا والولادة، مستشفي الزهور، والوحدة الصحية بمركز المناخ الأول"، وألتقت البعثة مديري المستشفيات وناقشت اللقاءات إمكانية تطوير ورفع وتعزيز كفاءة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية الخاضعة للمنظومة لصالح المواطن، وكذلك تسهيل عمل القائمين علي خدمة المواطنين من الهيئة الطبية.

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وأكد مديرى المستشفيات علي أن المستشفيات مجهزة فى حالة ظهور لأى حالة اشتباه بفيروس كورونا من خلال فرق طبية مدربه على كيفية التعامل مع المشتبه بإصابتهم بالفيروس وكذلك كيفية مكافحة العدوي و التعامل الصحيح للوقاية، إلى جانب وجود غرف عزل مجهزة ومزودة بالمستلزمات الطبيه اللازمة، ووجود حملات توعية للمواطنين داخل المستشفيات على كيفية الوقاية من الفيروس والاجراءات المتبعه فى حالة وجود أعراض له .

وعلي صعيد آخر، قامت البعثة بدروات تدريبية بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى، حيث شارك في التدريب 34 متدربا، ووزارة التضامن الاجتماعي حيث شارك في التدريب 21 متدربا، ومديرية التربية والتعليم حيث شارك 53 متدربا، وتم التركيز خلال التدريب على مفاهيم ومصطلحات حقوق الإنسان ودور المجلس في التعامل مع الشكاوى وكيفية معالجتها، وكذلك التعريف بالمجلس ودوره وكيفية التواصل والتعاون معه بما يساهم في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وقام فريق العمل الميداني (المكاتب المتنقلة) بتلقي الشكاوي وطلبات المواطنين في مناطق وشوارع وأحياء بورسعيد .