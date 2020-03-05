جامعة المنيا تُشارك في برلمان شباب الجامعات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

شارك وفد طلابي من جامعة المنيا، ضم 50 طالبًا وطالبة من الاتحادات الطلابية للجامعة، في فعاليات التجمعات الإقليمية لبرلمان شباب الجامعات، التي تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

وقال وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، اليوم الخميس، إن مشاركة طلاب الجامعة بالفعاليات يُعد المشاركة الثانية ضمن 6 جامعات حكومية تُشارك خلال هذا العام بالمُلتقى، الذي يهدف إلى تعريف الشباب بالعمل البرلماني، وإعداد جيل يكون نواة لأعضاء مجلس النواب مستقبليًا.

وبدأت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات الملتقى بجلسة حول ماهية البرلمان، وتعريفه، ووظائفه، والدور الرقابي له، حاضر فيها الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما جرى عمل محاكاة لانتخابات هيئة مكتب البرلمان لشباب كل جامعة، والذي يتكون من رئيس ووكيلين وأمين السر وأعضاء لعدد ١٩ لجنة نوعية.