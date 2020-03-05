بالصور.. تحطم سيارة سقطت عليها شرفة عقار بدمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
سقطت شرفة عقار بالقرب من نفق شبرا بدمنهور، اليوم الخميس، ما أسفر عن تحطم سيارة، فيما أنقذت العناية الإلهية المارة من موت محقق.
انتقلت قوات الحماية المدنية، وفرضت كردون أمني، حول العقار الخال من السكان، وتوجهت لجنة الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وجرى فصل المرافق عن العقار واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الإدارة الهندسية.
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