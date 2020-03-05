السعودية تعلن شفاء إحدى المُصابات بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، شفاء إحدى المواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا الجديد، والتي سبق وأن تم الإعلان عنها ضمن الحالات المصابة بالفيروس في مملكة البحرين.

وأكدت الوزارة في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أن المواطنة استكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية، وأصبحت تتمتع حاليا بصحة جيدة وقد خرجت من العزل الطبي.

وأشارت الوزارة وفقا للبيان إلى متابعتها للوضع الصحي لباقي المصابات لحين شفائهن، مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة.