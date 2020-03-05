انفجار في مُخيم بقطاع غزة.. ومصرع 4 فلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):
لقي 4 فلسطينيين مصرعهم وأصيب العشرات بجروح متفاوتة ظهر اليوم الخميس، إثر انفجار بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأدى الانفجار إلى اندلاع حريق كبير وتصاعد سحب الدخان الاسود وسط سوق المخيم، فيما هرعت سيارات الاسعاف والدفاع المدني للمكان، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.
ومنعت طواقم الدفاع المدني المواطنين من الاقتراب من المكان.
وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن الحريق ظلّ مشتعلا لأكثر من ساعتين فيما ناشد الدفاع المدني المواطنين بإغلاق أنابيب الغاز في منازلهم خشية امتداد الحريق الذي طال عدد كبير من المحلات التجارية وسيارة واحدة على الاقل.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن طواقمها نقلت عشرات الإصابات إلى مشفى شهداء الأقصى بدير البلح فيما جرى تحويل عدد آخر إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة لخطورة حالتهم.
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