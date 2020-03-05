الصحة السعودية تعلن عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة السعودية مساء اليوم تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس ” كورونا ” الجديد لمواطن سعودي قادم من إيران عبر مملكة البحرين و لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران و كان مرافقا في السفر للحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقا.
و طمأنت الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حاليا في المستشفى و جاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية لها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة وقالت إنه جرى حصر جميع المخالطين للمصاب و أخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.
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