مصر تمنع دخول القطريّين بسبب فيروس "كورونا" بدءًا من 6 مارس

وكالات - قالت الحكومة المصرية اليوم، الأربعاء 4 مارس 2020، إنها قررت منع دخول المواطنين القطريين حتى في حال حملهم لإقامة سارية في مصر وسط مخاوف من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبدأ العمل بهذا الإجراء إعتبارا من السادس من مارس وحتى إشعار آخر. وفرضت قطر يوم الأحد قيودا مؤقتة على القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة، مشيرة إلى مخاوف من إنتشار الفيروس.