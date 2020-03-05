وكالات - قالت الحكومة المصرية اليوم، الأربعاء 4 مارس 2020، إنها قررت منع دخول المواطنين القطريين حتى في حال حملهم لإقامة سارية في مصر وسط مخاوف من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
ويبدأ العمل بهذا الإجراء إعتبارا من السادس من مارس وحتى إشعار آخر. وفرضت قطر يوم الأحد قيودا مؤقتة على القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة، مشيرة إلى مخاوف من إنتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تمنع دخول القطريّين بسبب فيروس "كورونا" بدءًا من 6 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.