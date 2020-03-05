ارتفاع عدد مصابي فيروس "كورونا" بفرنسا إلى 285 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 285 شخصا بينهم 15 في وضع صحي صعب يتلقون الرعاية الطبية الضرورية بقسم الإنعاش بالمستشفيات.
و قال جيرارد سالامون مدير عام هيئة الصحة الفرنسية في مؤتمر صحفي إن الفيروس متواجد في 13 منطقة فرنسية .
و أوضح أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد أماكن تواجد الفيروس عبر التدقيق بهذه المناطق.
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