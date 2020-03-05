تبادل اللكمات في البرلمان التركي بسبب مقتل جنود أتراك في سوريا (فيديو)

اندلع شجار حاد بين أعضاء البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، تبادل خلاله النواب اللكمات، أثناء إلقاء أحد نواب المعارضة كلمة اتهم فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعدم احترام الجنود الأتراك الذين قتلوا في سوريا.
وشاركت صحيفة "Sözcü" عبر حسابها الرسمي على "توتر"، مقطع فيديو، يظهر انضمام عشرات النواب إلى الشجار، مسددين اللكمات من فوق الطاولات والمقاعد، فيما حاول آخرون التدخل لفض النزاع.
ووجه النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أنجين أوزكوك، اتهامات لأردوغان، خلال مؤتمر صحفي، وفي سلسلة تغريدات على "تويتر" بعدم احترام الجنود الذين قتلوا الاسبوع الماضي في سوريا، بحسب "رويترز".
كما اتهم أوزكوك الرئيس التركي بعدم التحلي بالمسؤولية، بسبب إرساله القوات التركية إلى إدلب دون غطاء جوي.
ومن جهته ندد رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، بتصريحات النائب المعارض، وأشارت وكالة "الأناضول" التركية إلى أن الادعاء في أنقرة فتح تحقيقا للاشتباه بإهانة الرئيس.
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