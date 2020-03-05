شفاء مواطنة مصابة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس شفاء إحدى المواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا الجديد التي سبق وأن تم الإعلان عنها ضمنالحالات المصابة بالفيروس في البحرين، حيث تم استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية وقد خرجت من العزل الطبي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الصحة أكدت متابعتها للوضع الصحي لباقي المصابات لحين شفائهن، مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للسعودية.
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