ثلاثة ملايين دولار دعماً كويتياً لجهود الصين في مكافحة "كورونا"

أعلن سفير الكويت لدى الصين سميح حيات، اليوم الخميس، تبرع مجلس الوزراء الكويتي بمبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي للصين، دعما لجهودها الحثيثة في احتواء فيروس "كورونا المستجد" ومكافحته.

وقال السفير حيات - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - إن هذا التبرع سيكون على شكل مساعدات طبية عاجلة، يجري تسليمها بالتنسيق مع الحكومة الصينية، مؤكدا تقدير الكويت

للجهود والإجراءات التي تتخذها الصين في حربها ضد الفيروس.وشدد على تضامن الكويت القوي، ممثلة بسفارتها في بكين، مع القيادة والشعب الصيني في هذا الظرف الصعب، موضحا أن السفارة تعمل منذ بدء تفشي الفيروس على مدار أيام الأسبوع دون توقف، وحتى في عطل نهاية الأسبوع؛ للوقوف على جميع الأمور الدقيقة، في ظل الظروف الاستثنائية القائمة التي تتطلب الحوار الفوري مع قيادات الحكومة الصينية.وأشار إلى استمرار عمل بعثة الكويت الدبلوماسية في بكين، وتواصلها اليومي والدائم، عبر خطوط ساخنة خصصت منذ اليوم الأول للطوارئ والتشاور والتنسيق والمتابعة مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية وعلى مدار الساعة ومتى ما دعت الحاجة، لافتا إلى أنه منذ تفشي الفيروس في الصين، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة لأي مواطن كويتي هناك.