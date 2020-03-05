اليونسكو: 300 مليون طالب قد يبقون في منازلهم لأسابيع بسبب "كورونا"

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أن نحو 300 مليون طالب على مستوى العالم قد يبقون في منازلهم لأسابيع بسبب إغلاق السلطات للمدارس في أكثر من 12 دولة في محاولة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية،

إن "مدى وسرعة التعطيل الحالي للدراسة لا مثيل لهما، وإذا استمر طويلا، فإنه قد يهدد الحق في التعليم".وقالت أزولاي، إن تسع دول أغلقت مدارس في بعض المناطق لديها، مضيفة أنه إذا أمرت هذه الدول أيضا بإغلاق جميع المدارس بها فإن 180 مليون طالب آخرين سيُمنعون مؤقتا من ارتياد المدارس.وانتشر الفيروس من الصين إلى نحو 80 دولة وأصاب أكثر من 95 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 3200.وأغلقت إيطاليا جميع المدارس والجامعات، أمس الخميس، حتى 15 مارس الجاري، وشجعت على التعليم الإلكتروني في إطار سعيها لإبطاء وتيرة انتقال العدوى في أكثر دول أوروبا تضررا من الفيروس.