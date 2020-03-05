ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدات انسانية لإدلب

تعهدت ألمانيا، اليوم الخميس، بتقديم مساعدات لمدينة إدلب السورية التي مزقتها الحرب قدرها 100 مليون يورو (ما يعادل 111 مليون دولار). وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس - في تصريحات نقلها موقع (دويتشه فيله) الإخباري الألماني - إن ألمانيا ستمنح الأمم المتحدة تمويلًا إضافيًا وذلك تزامنًا مع استعداده لعقد اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي في زغرب عاصمة كرواتيا..مضيفًا ضرورة الاستمرار في إتاحة الدخول عبر الحدود للأشخاص المحتاجين.

وأكد ماس أن هناك شروطًا مسبقة لذلك، فيجب في المقام الأول ضمان إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في مجال الإغاثة..موضحًا "إن ما نحتاجه الآن هو وقف إطلاق نار فوري فضلًا عن توفير الإمدادات للمليون شخص المشردين داخليًا".

وحث وزير الخارجية الألماني كلًا من روسيا وتركيا على اتباع مثل هذه الشروط المسبقة..مطالبًا موسكو بممارسة الضغط على نظام الأسد لوقف الهجمات على المستفيات والمدارس. إضافيًا وذلك تزامنًا مع استعداده لعقد اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي في زغرب عاصمة كرواتيا..مضيفًا ضرورة الاستمرار في إتاحة الدخول عبر الحدود للأشخاص المحتاجين.وأكد ماس أن هناك شروطًا مسبقة لذلك، فيجب في المقام الأول ضمان إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في مجال الإغاثة..موضحًا "إن ما نحتاجه الآن هو وقف إطلاق نار فوري فضلًا عن توفير الإمدادات للمليون شخص المشردين داخليًا".وحث وزير الخارجية الألماني كلًا من روسيا وتركيا على اتباع مثل هذه الشروط المسبقة..مطالبًا موسكو بممارسة الضغط على نظام الأسد لوقف الهجمات على المستفيات والمدارس.

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