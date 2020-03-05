أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد لمواطنة لبنانية قادمة من بريطانيا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 16 حالة. بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 16 حالة. وناشدت الصحة اللبنانية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض التواصل مع الوزارة. أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض التواصل مع الوزارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.