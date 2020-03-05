تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد لمواطنة لبنانية قادمة من بريطانيا؛ ليرتفعبذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 16 حالة.
وناشدت الصحة اللبنانية، في بيانأوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض التواصل مع الوزارة.
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