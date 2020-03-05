"المصالحة الروسية": عودة 842 لاجئاً سوريا إلى بلدهم

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 842 لاجئاً عادوا خلال الــ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية. وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس أن من بين اللاجئين العائدين إلى بلادهم 194 لاجئاً (58 امرأة و99 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 648 لاجئا (194 امرأة و330 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأشار البيان إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.2 هكتار من الأراضي، حيث تم اكتشاف وتدمير 33 عبوة قابلة للانفجار.

بين اللاجئين العائدين إلى بلادهم 194 لاجئاً (58 امرأة و99 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 648 لاجئا (194 امرأة و330 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".وأشار البيان إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.2 هكتار من الأراضي، حيث تم اكتشاف وتدمير 33 عبوة قابلة للانفجار.

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