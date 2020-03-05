ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بـ"كورونا" في نيويورك إلى 13 شخصًا

أعلن مكتب بيل دي بلاسيو، عمدة مدينة "نيويورك" الأمريكية، اليوم الخميس، وجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لحالتين جديدتين، ليرتفع بذلك أعداد الحالات المصابة بالفيروس إلى 13 شخصًا. المستجد لحالتين جديدتين، ليرتفع بذلك أعداد الحالات المصابة بالفيروس إلى 13 شخصًا. ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه من المتوقع أن يصدر مكتب عمدة نيويورك في وقت لاحق من اليوم بيانًا إعلاميًا بتفاصيل الحالتين.

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