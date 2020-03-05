كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرم الرئيس السنغالي: لابد من توحيد جهودنا لدعم وحدة العالم الإسلامي ومنظماته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت حرم الرئيس السنغالي، في كلمتها أمام منتدى دكار ٢٠٢٠ لمنظمات المجتمع المدني ووحدة العالم الاسلامي وحماية مؤسساته، إن ٩٥٪ من السنغال مسلمين والاسلام دين امن وسلام والاهتمام بالتربية الإسلامية يسمح بتعلم مبتدئ الإسلام وأنها من خلال منظمة مجتمع مدني لحماية الأسرة والتماسك الاجتماعي حول الأسرة والسلام والغينيون وتعاليم الإسلام وتحقيق السلام في دولنا.

وأضافت أنه لابد من تعليم النشأ والشباب روح السلام والمحبة وتقديم الخدمات المجتمعية مثل المجتمع المدني ومحاربة العنف وإشراك الشباب في وضع السياسات اصبح امر لا مفر منه ولابد من توحيد جهودنا وتجاربنا في منظمات ووحدة العالم الاسلامي وكل الناشطين لابد من دعم وحدة العالم الاسلامي.