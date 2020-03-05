كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تغلق مدارس نيودلهي وتفرض قيود سفر جديدة وسط كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في الهند إغلاق جميع المدارس الابتدائية في العاصمة نيودلهي حتى نهاية مارس، اليوم الخميس، وفرضت قيودًا جديدة على السفر من إيطاليا وكوريا الجنوبية كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندي، رافيش كومار، في مؤتمر صحفي: "اتفق الجانبان على أنه بسبب نصح السلطات الصحية بعدم السفر بين المناطق، سيكون من الحكمة إعادة جدولة القمة إلى موعد لاحق مناسب للطرفين"، كما أوردت وكالة "رويترز".

أجل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، رحلة إلى بروكسل لحضور قمة مع زعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر.

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ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 29 حالة يوم الأربعاء، من ست حالات في بداية هذا الأسبوع.

وقال بيان الحكومة: "سيُطلب من المسافرين الذين زاروا إيطاليا أو كوريا الجنوبية إبراز شهادة بفحص سلبي لفيروس كورونا، وهو إجراء مؤقت يتم تنفيذه اعتبارًا من الأسبوع المقبل".

كما قامت الهند بتعليق معظم التأشيرات الصادرة لمواطني اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران والصين، بالإضافة إلى تعليق تأشيرات أي مسافرين زاروا تلك الدول الخمس منذ فبراير.

أعلن نائب رئيس وزراء دلهي في تغريدة أن جميع المدارس الابتدائية في العاصمة ستغلق لمنع الانتشار المحتمل لفيروس كورونا.