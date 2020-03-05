كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنوب أفريقيا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، ظهور أول حالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا الصيني.

وقالت الوزارة: "أكد المعهد الوطني للأمراض المعدية أن حالة يشتبه في إصابتها بـ COVID-19 - فيروس كورونا - أثبتت نتائج إيجابية"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "المريض يبلغ من العمر 38 عامًا سافر إلى إيطاليا مع زوجته. لقد كانوا جزءًا من مجموعة من 10 أشخاص وعادوا إلى جنوب إفريقيا في 1 مارس 2020".