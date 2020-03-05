كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الصحة البريطاني يحذر من الأسابيع القليلة المقبلة وسط كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الخميس، من الأسابيع القليلة المقبلة ووصفها بـ"الصعبة" في معركة مكافحة انتشار فيروس كورونا، لكنه أضاف، أن الحكومة لا تخطط لإغلاق المدارس والجامعات في هذه المرحلة.

وقال "هانكوك"، في مؤتمر غرف التجارة البريطانية: "في الأسابيع المقبلة، سيكون الأمر صعبًا، لكن بعقول هادئة وتصميم واضح، يمكننا أن نرى ذلك سويًا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "هانكوك"، أن النصيحة العلمية تشير إلى أن إلغاء الأحداث العامة الكبيرة لا يجلب أي فوائد إذا اتخذ الناس تدابير النظافة الأساسية.

وأوضح، أن الحكومة تبحث تقديم دعم إضافي لأولئك الذين ليسوا مؤهلين للحصول على رواتب مرضية قانونية قبل ميزانية الأسبوع المقبل.