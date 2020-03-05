كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعزل الجندي جلعاد شاليط بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزلت السلطات الصحية في إسرائيل، الجندي الإسرائيلي السابق جلعاد شاليط للعزل وإدخاله الحجر الصحي بعد عودته من النمسا، حسبما كشفت القناة العبرية السابعة.

وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية، زيادة قوائم الدول التي يتم وضع المسافرين العائدين منها في الحجر الصحي، ويشمل ذلك دول أوروبية، منها النمسا وإسبانيا وفرنسا وغيرها.

ويذكر أن شاليط واحد من أشهر المجندين الإسرائيلين، كونه كان أسيرا لدى حركة حماس الفلسطينية، وظل في الأسر لأكثر من 5 سنوات، حتى تم الافراج عنه ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، التي أعلن عنها في 18 أكتوبر الأول في العام 2011، بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة مصرية، وأطلق عليها اسم "صفقة شاليط"، حيث تمكنت حماس من إطلاق سراح 1027 أسيرا فلسطينيا، مقابل إطلاق سراح شاليط.

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وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، حذرت أمس الأربعاء، من أن البلاد تقف أمام مرحلة جديدة بعد إصابة ثلاثة إسرائيليين آخرين بفيروس كورونا المستجد، لتصل إجمالي الإصابات إلى 15، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.