كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بارنييه" يصف طلب بريطانيا على حقوق الصيد بأنه "غير عملي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا، ميشيل بارنييه، اليوم الخميس، بأن هناك "تباعدًا خطيرًا" بين الطرفين، وذلك في أعقاب الجولة الأولى من المحادثات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"، قال "بارنييه" للصحفيين: "لكي أكون صريحًا تمامًا معكم ... هناك العديد من الاختلافات وهي اختلافات خطيرة للغاية وربما تكون طبيعية للغاية."

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ووفقًا لـ"بارنييه": "قضية صيد الأسماك هي واحدة من العقبات، تريد المملكة المتحدة تجديد صفقة منفصلة عن مصايد الأسماك كل عام، هذا غير عملي".

وأضاف: "لا ترغب المملكة المتحدة في أن يكون اتفاق الصيد جزءًا من اتفاقنا الاقتصادي، فهي ترغب في التفاوض بشأن الوصول المتبادل إلى المياه البريطانية والمياه الأوروبية على أساس سنوي، وهو ما يمكنني قوله كوزير سابق لمصايد الأسماك من بين أشياء أخرى. بالنسبة لبلدي، هذا غير عملي".