كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. اليابان تفرض حجرًا على كل القادمين من الصين وكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، حجرًا على كل الركاب القادمين من الصين، وكوريا الجنوبية.

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وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبي، أن الحكومة اليابانية كثفت تدابيرها لاحتواء فيروس كورونا الجديد.

وفي اجتماع حكومي حول فيروس كورونا، قال شينزو آبي: "سنعزز الحجر عند نقاط الهجرة للقادمين من الدولتين"، مضيفاً "سنطلب منهم البقاء في أماكن معينة لأسبوعين والتوقف عن استخدام وسائل النقل العام"، موضحاً أن تطبيق الإجراءات سيبدأ في 9 مارس الجاري.