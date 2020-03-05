كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اللبنانية توافق على قانون رفع السرية المصرفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بأن وزارة العدل اللبنانية، أكدت بأن الحكومة وافقت على قانون رفع السرية المصرفية.

وقد أعلنت فرنسا استعدادها لدعم لبنان ماليًا أو ثنائيًا أو متعدد الأطراف"، محذرة من مزج الانتعاش الاقتصادي في الدولة المتوسطية الصغيرة مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة، وباريس مستعدة دائما لمساعدة لبنان.

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وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين (مجموعة العشرين) الكبرى، لقد كان الحال دائمًا في الماضي وستكون هذه هي الحال في المستقبل

وأضاف وزير المالية الفرنسي: أننا" نعلم أن هناك روابط بين المسألتين، لكننا لا نريد خلط قضية الانتعاش الاقتصادي في لبنان، وهي اليوم حالة الطوارئ الواضحة، ومسألة إيران".