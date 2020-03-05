كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 22 إثر خروج قطار فائق السرعة عن مساره بفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج قطار (TGV) فائق السرعة بين ستراسبورج في شرق فرنسا وباريس عن مساره، اليوم الخميس، بعد انزلاق أرضي، مما أسفر عن إصابة 22 شخصًا منهم حالات خطيرة، حسبما أعلن مسؤولون محليون.

وذكرت الشرطة المحلية، في بيان، أن الشرطة وخدمات الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث الذى وقع فى الساعة 0745 (0845 (بتوقيت جرينتش) بالقرب من اينجينهايم فى منطقة رين رين، وفقًا لما لأوردته وكالة "رويترز".

وقال بيان الشرطة: "التقييم الأولي هو أن هناك شخصًا مصابًا وهو حالة ملحة للغاية وتم إجلاؤه بواسطة طائرة هليكوبتر من طراز Dragon 67 إلى مستشفى ستراسبورج-هوتيبير، و 21 شخصًا يعالجون كحالات عاجلة نسبيًا".

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وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية على موقع "تويتر"، أن سائق القطار أُصيب بجروح خطيرة وتم إجلاؤه بواسطة مروحية، وأن الانزلاق الأرضي الكبير تسبب في الحادث.

فتح المدعي العام في ستراسبورغ تحقيقًا. وكان هناك 348 راكبًا على متن الطائرة.