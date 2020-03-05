كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة الكويتية تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، قد أعلنت السلطات الكويتية، إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا من العائدين من مدينة مشهد الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء "كونا".

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني، أوقفت قبل يومين جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم الإيرانية.

Advertisements

وأشارت السلطات الكويتية، إلى أنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت ممن كانوا موجودين في إيران خلال الأسبوعين الماضيين.