كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كازاخستان تمنع دخول الرعايا الكوريين الجنوبيين بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب وزير الصناعة الكازاخي، بيريك كامالييف، اليوم الخميس، أن السلطات في كازاخستان سوف تمنع دخول مواطني كوريا الجنوبية من 8 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الرعاية الصحية، يلشان بيرتانوف، في المؤتمر الصحفي نفسه، إن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى مستعدة لترحيل الأجانب الذين وصلوا من كوريا الجنوبية ودول أخرى مثل الصين حيث منعت مواطنيها من دخول كازاخستان بسبب الفيروس، حسبما أوردت وكالة "رويترز".