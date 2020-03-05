كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سويسرا تبلغ عن أول وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت السلطات في سويسرا عن أول حالة وفاة جراء إصابتها بفيروس كورونا، حيث توفيت امرأة في الرابعة والسبعين من عمرها في غرب البلاد، وهي أول حالة وفاة في سويسرا من جراء انتشار المرض بسرعة، حسبما ذكرت الشرطة الإقليمية، اليوم الخميس.

وقالت الشرطة، إن المرأة دخلت مستشفى لوزان الجامعي في كانتون فود منذ يوم الثلاثاء. وأضافت السلطات، أنها كانت مريضة شديدة الخطورة تعاني من كورونا بشكل مزمن، كما أوردت وكالة "رويترز".

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في سويسرا، تم تأكيد 58 إصابة حتى الآن. تتبادل البلاد بشكل متكرر مع إيطاليا المجاورة، حيث تم تشخيص نحو 3100 شخص بالمرض وتوفي 107، وكذلك فرنسا وألمانيا، حيث تم الإبلاغ عن حالات فيروس كورونا.

وأشارت السلطات الصحية السويسرية يوم الأربعاء، إلى إن معظم الشباب حتى الآن أُصيبوا بالمرض في سويسرا، لكن من المرجح أن ينقلوه إلى كبار السن الأكثر عرضة للخطر.

حظرت الحكومة السويسرية الأحداث والتجمعات لأكثر من 1000 شخص ونصحت الناس بالاحتفاظ بمسافاتهم وتجنب مصافحة الامتناع عن التحية التقليدية الثلاثية السويسرية.