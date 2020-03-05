طنجة.. “شارجور” يتسبب في اندلاع حريق في منزل في حي الدراوة

تسبب شاحن هاتف، أمس الأربعاء، في طنجة، في اندلاع حريق في منزل موجود على مستوى حي الدراوة، يعيش فيه شيخ مسن في وضعية إعاقة، ما تسبب في خسائر مادية جسيمة، دون تسجيل إصابات.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم 24″، أن الحريق أتى بشكل كامل على الأثاث، والتجهيزات المنزلية، إذ لاحظ السكان في البداية، ارتفاع الدخان الأسود في الحي، فسارع بعضهم إلى الدخول إلى المنزل، قصد إنقاذ شيخ يعيش داخله، وإخراجه من الداخل.

وتمكنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة على ألسنة النيران المشتعلة، وحالت دون انتقالها إلى المنازل المجاورة.

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وباشرت السلطات المحلية، والعناصر الأمنية الإجراءات القانونية، لمعرفة ظروف، وملابسات الحريق.