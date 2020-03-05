القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد جلسة طارئة عقدها اتحاد كرة القدم الإسرائيلي، اليوم الخميس، تقرر تأجيل مباريات كرة قدم الدرجة العليا والتي تندرج تحت إطار مباريات البلي أوف العلوي، للأسبوع القادم بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكان من المفترض أن تجرى 3 مباريات يوم السبت المقبل، ضمن مباريات البلي أوف العلوي، الأولى، مكابي تل أبيب ضد هابوعيل حيفا، الثانية، بيتار القدس ضد هابوعيل بئر السبع، الثالثة، مكابي حيفا ضد هابوعيل تل أبيب.
ولم تتأثر مباريات البلي أوف السفلي لأن المباريات غير معيّنة للأسبوع القريب، وتأجلت مباريات البلي أوف العلوي لـ14 آذار/ مارس المقبل.
كما وقرر اتحاد كرة القدم الإسرائيلي، أنه في حال شدّدت وزارة الصحة إجراءات التشديد والرقابة، ستُجرى المباريات بدون جمهور خصوصًا أن الدوري على عتبة النهاية.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا: تأجيل مباريات البلي أوف العلوي في الدرجة العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.