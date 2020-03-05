سياسي يؤكد أن الجوف تُشكل نقطة انطلاق للحوثيين باتجاه شبوة ومنها إلى أبين 

الخميس 5 مارس 2020

صورة أرشيفية

أكد سياسي يعرف الحوثيين عن كثب أنّ محافظة الجوف يمكن أن تشكّل نقطة انطلاق في اتجاه شبوة ومنها إلى أبين.



وقال السياسي في تصريح نشرته صحيفة ”العرب” إن ذلك سيؤدي إلى تطويق من كلّ الجهات لمأرب التي هي المعقل الأساسي لـ”الشرعية”.

ومعروف أن شبوة ذات أهمّية استراتيجية كبرى نظرا إلى أنّها تسمح بتهديد جزء كبير من الساحل الجنوبي في اليمن، خصوصا أنّها تتحكّم فعليا بمحافظة أبين، مسقط رأس الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي.

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وذكر السياسي اليمني أنّ الحوثيين يطمحون في الوقت ذاته إلى استعادة المبادرة عند ساحل البحر الأحمر انطلاقا من ميناء الحديدة الذي يسيطرون عليه، مثلما يسيطرون على المدينة.

واعتبرت مصادر عربية أن سيطرة الحوثيين (أنصار الله) على محافظة الجوف اليمنية ذات الحدود الطويلة مع المملكة العربية السعودية تشير إلى نيّة هؤلاء التوسّع في اتجاه مناطق يمنية أخرى، خصوصا في اتجاه محافظات جنوبية أُخرجوا منها في العام 2015.

وأوضحت أن ذلك يشير إلى رغبة في زيادة خياراتهم ذات الطابع الجغرافي بما يشمل اليمن كلّه ويؤكّد الطموحات الإيرانية القديمة في إيجاد موطئ قدم للجمهورية الإسلامية في هذا البلد ذي الموقع الاستراتيجي والذي هو جزء لا يتجزّأ من شبه الجزيرة العربيّة.

ولاحظت في هذا المجال أن أهمّية الجوف لا تعود إلى الحدود القائمة بينها وبين السعودية فحسب، بل إلى كونها على تماس أيضا مع محافظات أخرى هي صعدة وعمران وحضرموت ومأرب.

وأشارت إلى أن أيّ تمدّد حوثي في داخل حضرموت سيعني العودة إلى الحلم القديم لـ”أنصار الله” والقاضي بالسيطرة على اليمن كلّه.