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مصر تسجل ثالث إصابة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل ثالث إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية اليوم اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد داخل مصر لمواطن مصري عائد من الخارج لتكون بذلك ثالث حالة مسجلة في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاماً عائد من دولة صربيا مرورًا بفرنسا "ترانزيت"، وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أية أعراض، وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، ليتوجه إلى المستشفى وبعد إجراء التحاليل المعملية له جاءت إيجابية اليوم، مشيرًا إلى أنه يجري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار المتحدث إلى أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكداً أن الوزارة تقوم حالياً باتخاذ كل الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم إصابتهم بالعدوى.

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