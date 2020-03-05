أعلنت أمانة بغداد، الخميس، عن رفع الكتل الكونكريتية عن ثلاثة مواقع حيوية شمال العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الجهد الآلي والهندسي الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد قام برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة الكاظمية ومبنى مكتبة الكاظمية العامة ومبنى قائمقامية الكاظمية ضمن منطقة الكاظمية".



وأضاف البيان أنه "باشرت بعدها الملاكات البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل المواقع المغلقة منذ سنين طويلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية عن ثلاثة مواقع شمال بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.