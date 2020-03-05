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2020-03-05 | 14:06
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اجتمع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم في مقر الاتحاد الدولي من أجل بحث فعاليات كرة القدم في قارة آسيا.
وسوف يقوم الاتحادين الدولي والآسيوي بتوفير تحديثات حول هذه المباريات خلال الأيام المقبلة بعد التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء في آسيا.
ومن ضمن المواضيع الأخرى التي تم مناقشتها، مباراتي الملحق الحاسم في التصفيات الآسيوية للسيدات لدورة الألعاب الأولمبية 2020، والتي تجمع بين كوريا الجنوبية والصين، وكذلك بطولة آسيا لكرة الصالات 2020 في تركمانستان.
وسوف يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبة الوضع المتعلق بانتشار فايروس كورونا (كوفيد-19) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء. وقد يتم توفير معلومات حول المباريات الدولية الأخرى من قبل الاتحاد القارية والاتحادات الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي يقدم طلباً رسمياً لـفيفا بتأجيل تصفيات المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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