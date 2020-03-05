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إصابة 22 بعد خروج قطار فائق السرعة عن مساره بشرق فرنسا

قال مسؤولون محليون إن قطارا فائق السرعة خرج عن مساره بين ستراسبورج بشرق فرنسا والعاصمة باريس يوم الخميس مما أدى لإصابة 22 شخصا أحدهم إصابته خطيرة.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن الشرطة وأجهزة الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث الذي وقع الساعة 0745 بالتوقيت المحلي (0845 بتوقيت جرينتش) بالقرب من إنجنهايم في منطقة با-ران.

وذكر البيان أن ”التقييم المبدئي يفيد بأن شخصا واحدا حالته حرجة للغاية... ويخضع 21 آخرون للعلاج كحالات حرجة نسبيا“.

وكان هناك 348 راكبا على متن القطار.

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وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية على تويتر إن سائق القطار ”أصيب بإصابة بالغة“ ونقلته طائرة هليكوبتر. وأضافت أن انهيارا أرضيا كبيرا أدى لوقوع الحادث.

وذكر متحدث باسم الشركة أنه تم تغيير مسار قطارات أخرى ولم تتعطل الخدمات.

وفي 2015، خرج قطار فائق السرعة عن مساره على الخط الواصل بين باريس وستراسبورج أثناء تجربة تشغيله قبل أن يدخل الخدمة مما أدى لمقتل 11 شخصا.

وأدى ذلك الحادث لانتكاسة في مساعي مد خطوط القطارات فائقة السرعة، وهي مبعث فخر للفرنسيين وتهدف للمساعدة على دعم النمو الاقتصادي خارج العاصمة.