عزل الجندي الإسرائيلي السابق "جلعاد شاليط" بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت القناة العبرية السابعة، عن خضوع الجندي الإسرائيلي السابق جلعاد شاليط للعزل وإدخاله الحجر الصحي بعد عودته من النمسا.

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وأوضحت القناة أن القرار "يرجع لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية التي قررت زيادة قوائم الدول التي يتم وضع المسافرين العائدين منها في الحجر الصحي، ويشمل ذلك دول أوروبية، منها النمسا وإسبانيا وفرنسا وغيرها".

وشاليط واحد من أشهر المجندين الإسرائيلين، كونه كان أسيرا لدى حركة حماس الفلسطينية، وظل في الأسر لأكثر من 5 سنوات، حتى تم الافراج عنه ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، التي أعلن عنها في 18 أكتوبر/تشرين الأول في العام 2011، بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة مصرية، وأطلق عليها اسم "صفقة شاليط"، حيث تمكنت حماس من إطلاق سراح 1027 أسيرا فلسطينيا، مقابل إطلاق سراح شاليط.

وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، من أن البلاد تقف أمام مرحلة جديدة بعد إصابة ثلاثة إسرائيليين آخرين بفيروس كورونا المستجد، لتصل إجمالي الإصابات إلى 15.

وقالت الوزارة إن الأمر يتعلق بطالب ونائبة مدير مدرسة وإسرائيلي آخر عاد من إيطاليا قبل أيام، مضيفة أن فتى مصابا بالفيروس حضر مباراة في أحد ملاعب تل أبيب و"على جميع من تواجد معه في نفس المدرج الدخول فورا في حجر صحي منزلي".