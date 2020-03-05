شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس "كورونا" الجديد.



وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا الجديد لزوجين، حيث كان الزوج قادما من إيران عبر دولة الكويت، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته".

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