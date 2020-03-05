الصحة المصرية: اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد

أعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان خالد مجاهد عن "اكتشاف حالة إيجابية ل​فيروس كورونا​ المستجد داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج، وان الحالة المريض عائد من ​صربيا​ مرورا ب​فرنسا​ "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى ال​مستشفى​ حيث تم إجراء التحاليل المعملية له، التي جاءت إيجابية، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقى الرعاية الطبية اللازمة".

ولفت مجاهد الى انه على "الفور تم إبلاغ ​منظمة الصحة العالمية​، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية"، مؤكدا أن "الوزارة تقوم حاليا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة".