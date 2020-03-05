الصحة المصرية: اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد

أعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان خالد مجاهد عن "اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج، وان الحالة المريض عائد من صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له، التي جاءت إيجابية، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقى الرعاية الطبية اللازمة".
ولفت مجاهد الى انه على "الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية"، مؤكدا أن "الوزارة تقوم حاليا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة".
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