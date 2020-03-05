بوتين يبحث هاتفياً مع رئيس المجلس الأوروبي الوضع في سوريا

أعلن ​الكرملين​ في بيان، أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بحث في اتصال هاتفي مع رئيس ​المجلس الأوروبي​، ​شارل ميشيل​، الوضع في ​سوريا​ وتصاعد التوتر في إدلب، الذي تسببت به تحركات التشكيلات الإرهابية، وتم الاتفاق على مواصلة ​الاتصالات​". إضغط للمزيد

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