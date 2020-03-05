سلطات كاليفورنيا منعت رسو سفينة سياحية قبل فحص ركابها طبيا

منعت السلطات في كاليفورينا ​سفينة​ سياحيّة حمَلت من قبل راكبين مصابين بفيروس "​كورونا​"، من العودة إلى مينائها في ​سان فرانسيسكو​ بعد رحلة إلى ​هاواي​، وذلك بعد إصابة ما لا يقلّ عن 20 شخصًا بأعراض شبيهة بالإصابة بالفيروس.

وأوضح حاكم ​كاليفورنيا​ جافين نيوسوم، أنّ "السفينة "جراند برنسيس" ستبقى في البحر إلى حين إجراء فحوصات على الركاب وأفراد الطاقم المصابين بتلك الأعراض، وتحديد إن كانوا مصابين بالـ"كورونا" أم لا"، لافتًا إلى أنّه "سيجري نقل أجهزة الفحص الطبيّة الخاصّة بالتعرّف على الفيروس إلى السفينة جوًّا، من ثمّ ستعود بالعينات لتحليلها في مختبر تابع للدولة في منطقة سان فرانسيسكو باي، وهي عمليّة ستظهر نتائجها في غضون ساعات".

وركّز على أنّ "لذا نحجز تلك السفينة الّتي تحمل آلاف الركاب قبالة الساحل، وسنجري تلك الفحوص وسنعود بالنتائج"، مشيرًا إلى أنّ "11 راكبًا و10 من الطاقم يعانون أعراضًا يمكن أن تكون نتيجة الإصابة بـ"كورونا" أو ​الإنفلونزا​ الموسميّة أو أدوار البرد العاديّة".