حبشي: منذ أكثر من 20 عاماً والنقاش حول التغويز دائر والسلطة تتلهى

أشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنطوان حبشي​، في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أنه "منذ أكثر من عشرين عاماً و​النقاش​ حول التغويز دائر و​السلطة​ تتلهى والشعب يدفع الثمن".

ونشر حبشي مستندات أكد انها تعود لـ "محضر الاجتماع بين وزارتي ​الطاقة​ اللبنانية والجزائرية سنة ٢٠٠٣ خير شاهد على ذلك"، لافتا الى ان "نقاشا عقيما يستمر ومصر بلد المئة مليون نسمة لديها معمل تغويز واحد، وهذا ما نحن بحاجة اليه وما عداه هو استكمال لمسلسل اغتيال اقتصادي-مالي لما تبقى من ​الشعب اللبناني​".