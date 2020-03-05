فرعية اللجان استمعت إلى إختصاصيين من منظمة العمل بشأن تعديل قانون الضمان

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية، المكلّفة درس مشروع القانون المتعلّق بتعديل قانون الضمان الاجتماعي ونظام التقاعد والحماية الإجتماعية، جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب نقولا نحاس. وحَضَر عن "منظمة العمل الدولية" لوكاباليرنيو، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، عن وزارة العمل جون القزي، عن وزارة العمل فادي مسلم، عن وزارة التنمية رانيا فاخوري وآخرين.
وأوضحت اللجنة في بيان، بعد الإجتماع، "أنّها استمعت إلى إختصاصيّين من "منظمة العمل الدولية"، حول الخيارات الأساسيّة الّتي يقتضي الموافقة عليها في مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي".
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