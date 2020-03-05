النشرة: بلدية حاصبيا بدأت بشق وتوسيع الطريق الرئيسي الذي يربط المنطقة بالقرى المجاورة

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "استكمالًا للمشاريع الخدماتيّة الإنمائيّة الّتي دأبت بلدية حاصبيا على تنفيذها، بدأت اليوم بشقّ وتوسيع الطريق الرئيسي الّذي يربط حاصبيا بباقي قرى وبلدات المنطقة المجاورة وصولًا حتّى شبعا، حيث عمدت البلدية على هدم أحد المنازل المجاورة للطريق وبناء جدران دعم على جانبيها".

ولفت رئيس البلدية لبيب الحمرا إلى "أهميّة هذا المشروع الّذي طالما حلم به أبناء المنطقة، باعتباره شريانًا حيويًّا للتواصل بين قراهم ومركز القضاء"، متوجّهًا بالشكر والامتنان إلى النائب ​أنور الخليل​ على "تعاونه الدائم مع البلدية، وخاصّة في هذا المشروع الّذي ما كان لينجح دون مساهمته المعنويّة والماديّة".