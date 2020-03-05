لجنة الجدول النقابي للصحافة اجتمعت وبحثت في طلبات الإنتساب المقدَّمة وقبلتها

عقدت لجنة الجدول النقابي للصحافة اللبنانية اجتماعًا في مقر نقابة الصحافة، برئاسة رئيس اتحاد الصحافة اللبنانية نقيب الصحافة عوني الكعكي وعضوية نقيب المحررين جوزيف القصيفي وأعضاء لجنة الجدول؛ وبحث المجتمعون في طلبات الإنتساب المقدَّمة للجنة وقد تمّ قبولها.
وأعطت اللجنة للمقبولين مهلة ثلاثة أشهر لتثبيت الإنتساب وإلّا اعتُبر الطلب لاغيًا، ولا يحقّ له التقدّم بطلب جديد قبل مرور سنتين.
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