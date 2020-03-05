"النشرة" تنشر نص القرار الصادر عن القاضي ابراهيم بحق بعض المصارف

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حصلت "الخليج 365" على نسخة من القرار الصادر عن النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم والذي قضى بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفا لبنانيا والتي تم إبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
والمصارف التي صدر بحقها القرار هي:
- بنك عودة
- بنك لبنان والمهجر
- فرنسبك
- بنك بيبلوس
- بنك سوسيتيه جنرال
- بنك بيروت
- بنك البحر المتوسط
- اللبنك اللبناني الفرنسي
- بنك الاعتماد اللبناني
- بنك انتركونينتال
- فيرست ناشيونال بنك
- بنك لبنان والخليج
- بنك بيروت والبلاد العربية
- بنك الشرق الأوسط وافريقيا
- بنك سيدروس
- بنك فيدرال لبنان
- الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان
- بنك الموارد
- البنك اللبناني السويسري
- بنك سردار
- بنك مصر ولبنان
كما قرر القاضي ابراهيم وضع اشارة منع تصرف على املاك رؤساء مجالس ادارة هذه المصارف.
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