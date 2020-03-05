"النشرة" تنشر نص القرار الصادر عن القاضي ابراهيم بحق بعض المصارف

حصلت "​الخليج 365​" على نسخة من القرار الصادر عن النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ والذي قضى بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفا ​لبنان​يا والتي تم إبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية ​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​ و​هيئة الأسواق المالية​.

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والمصارف التي صدر بحقها القرار هي:

- ​بنك عودة​

- ​بنك لبنان والمهجر​

- فرنسبك

- ​بنك بيبلوس​

- ​بنك سوسيتيه جنرال​

- ​بنك بيروت​

- ​بنك البحر المتوسط​

- اللبنك اللبناني الفرنسي

- ​بنك الاعتماد اللبناني​

- بنك انتركونينتال

- فيرست ناشيونال بنك

- بنك لبنان و​الخليج​

- بنك بيروت والبلاد العربية

- بنك ​الشرق الأوسط​ و​افريقيا​

- بنك سيدروس

- بنك فيدرال لبنان

- الشركة ​الجديدة​ لبنك ​سوريا​ ولبنان

- ​بنك الموارد​

- البنك اللبناني السويسري

- بنك سردار

- بنك مصر ولبنان

كما قرر القاضي ابراهيم وضع اشارة منع تصرف على املاك رؤساء مجالس ادارة هذه المصارف.



