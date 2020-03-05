عقيص: لا أجد سبيلا لأي تغيير حقيقي إلا بالثورة على كل شيء

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، إلى "أنّني مشارك في أغلب ​اللجان النيابية​ وأحضر إلى البرلمان لساعات يوميًّا لتأدية واجبي، ومع ذلك أقول اليوم وبكلّ ضمير مرتاح: لم يعد يجدي كلّ ما نقوم به أي نفعٍ يُذكَر، ولم يعد مقبولًا استمرارنا بالعمل كالمعتاد.

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الأزمة تجاوزت كلّ شيء، ولا أجد بالفعل سبيلًا لأي تغيير حقيقي إلّا ب​الثورة​... على كلّ شيء".