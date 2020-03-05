كرامي: نحن في عين العاصفة وتنتظرنا أياما صعبة

اعتبر رئيس "​تيار الكرامة​" النائب ​فيصل كرامي​، ان "ما حصل في ​لبنان​ اليوم، هو أكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ الشعوب والدول، وهذا سيدرس في كتب التاريخ"، لافتا الى انه اعطى ​الحكومة​ الثقة "لاننا رأينا في هؤلاء الوزراء انهم بالحد الأدنى يمكنهم وقف الانهيار".

وفي كلمة له أمام وفود شعبية طرابلسية زارته في مكتبه في طرابلس، أكد ان "هذه الثقة ليست مطلقة، ومن واجبنا ان نراقب ونتابع ونحاسب، ويجب ان يكون هناك حكومة ورئيس حكومة أو رأس سلطة يمكننا الرجوع اليه، وإلا فمن نحاسب؟"، مشددا على "اننا نعيش في عين العاصفة و الانهيار ولا يوجد سقف لهذا الانهيار، ولا نعلم أين سنصل بعد كل هذا، ونحن قادمون إلى أيام صعبة جدا".

اضاف :"نحن نعرف تماما ان ​الدولة اللبنانية​ تاريخيا قصرت مع ​مدينة طرابلس​، ونتيجة هذا التقصير، الأجداد والآباء بنوا مؤسسات خيرية لرعاية الناس ورعاية المحتاجين وطبعا مع الوقت قمنا بتوسعة هذه المؤسسات ولكن لم نكن نعلم ان الدولة قادمة على انهيار".