اعتصام لعمال بلدية الميناء احتجاجا على عدم قبض رواتبهم

نفذ عمال ​بلدية الميناء​ اعتصاما في مقرهم الرئيس في المدينة، احتجاجا على عدم قبض رواتبهم منذ اكثر من ثلاثة اشهر، بسبب استقالة المجلس البلدي، وعدم تعيين موظف يقوم بادارة ​البلدية​ من قبل ​وزارة الداخلية​. وحذر المعتصمون المسؤولين من القيام بخطوات تصعيدية في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم، محملين رئيس البلدية ​عبد القادر علم الدين​ واعضاء المجلس المستقلين مسؤولية ما آلت إليه الأمور في المدينة.

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