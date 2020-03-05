إلتقى رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ​ميشال موسى​، مسؤولة برنامج ​الأمم المتحدة​ الإنمائي سيلين مويرو والممثل الاقليمي للأمم المتحدة رويدا الحاج ومديرة البرامج في مؤسّسة "وستمنستر" دينا ملحم؛ وتمّ البحث في مواضيع تتعلّق بحقوق الإنسان ووضع برنامج لتعويم الخطّة الوطنيّة لحقوق الإنسان في ​لبنان​.

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كانت هذه تفاصيل خبر ميشال موسى عرض مع وفد أممي لبرنامج تعويم الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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