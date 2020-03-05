محافظ بعلبك الهرمل يطلق خطة استعداد المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا

رعى ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​، وبالتعاون مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى ​رئاسة مجلس الوزراء​، إطلاق خطة استعداد المحافظة للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، والإجراءات التي يجب أن تتبعها الإدارات الرسمية كجزء من ​الوقاية​ والإستعداد والاستجابة لفيروس كورونا المستجد في مركز ​اتحاد بلديات بعلبك​ بحضور مسؤولة إدارة الكوارث في مجلس الوزراء ​سوسن فخر الدين​ رؤوساء بلديات واتحادات، مخاتير ومسؤولو الادارات الرسمي، وفاعليات. إضغط للمزيد

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